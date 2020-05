Seit mehr als neun Jahrzehnten sind The Leading Hotels of the World (LHW) führend bei der Kreation und Einhaltung höchster Standards, die die Messlatte für weltweite Gastfreundschaft im Luxussegment setzen. Die leidenschaftlichen Hoteliers der unabhängigen, familiengeführten Hotels begrüßen Gäste seit Generationen mit bemerkenswerter Führsorge. Mit dem gleichen Einsatz erhöht die Hotelgruppe ihre Sauberkeitsstandards und -protokolle in den als 430 Hotels mit ihrem Engagement für einen gesunden Aufenthalt.



Fachärztliche Anleitung

LHW hat mit Dr. Michael Kotler von „RemoteMD“, Dr. Alan Neuman von „ProHealth Environmental“ und John Kosmeh Ph.D., einem FEMA-Notfalltrainer, zusammengearbeitet, um Best-Practice-Richtlinien speziell für unsere unabhängigen Hotels zu entwickeln. Diese Richtlinien für die COVID-19-Desinfektion stellen sicher, dass die Hotels die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um eine möglichst sichere Umgebung für Gäste und Mitarbeiter zu schaffen.



Gold Standard Sauberkeitsakkreditierung

Um zu bestätigen, dass das globale Hotelportfolio der LHW ein höheres Maß an Sauberkeit und Sicherheit aufweist, hat sich die Gruppe mit dem Global Biorisk Advisory Council (GBAC), einer Abteilung von ISSA, dem weltweiten Verband der Reinigungsbranche, zusammengetan, um die Akkreditierung von GBAC STAR ™ zur Verfügung zu stellen. Dieses leistungsorientierte Akkreditierungsprogramm hilft Einrichtungen beim Aufbau eines umfassenden Systems zur Reinigung, Desinfektion und Prävention von Infektionskrankheiten. Hotels müssen die Einhaltung von 20 Elementen in Bezug auf dokumentierte Arbeitssysteme, Protokolle und Verfahren nachweisen, um die prestigeträchtige Akkreditierung zu erhalten.



Verbesserte Betriebsstandards

Die Garantie der LHW-Hotels für Sauberkeit ist eine Fortsetzung der akribischen Standards, an die sich die Mitgliedshotels seit fast einem Jahrhundert halten. LHW hat sich mit Leading Quality Assurance (LQA) zusammengetan, um neue Hygienestandards zu entwickeln. Diese verbesserten Hygienestandards werden zu den mehr als 800 Standards hinzugefügt, die LQA bereits zur Bewertung der LHW-Hotels eingeführt hat. Diese zusätzlichen Standards umfassen Praktiken des Abstandhaltens, den Zugang der Mitarbeiter zu Händedesinfektionsmitteln im gesamten Hotel, einen dokumentierten Prozess zur Überprüfung der Mitarbeitertemperatur und vieles mehr.