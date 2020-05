Alltagshelden in der Corona-Krise: Gerade jetzt sind Zusammenhalt und Solidarität wichtiger denn je. Viele Menschen gehen derzeit bis an ihre Grenzen und sind vor schwierige Herausforderungen gestellt. Diesem Engagement ist sich die beauty alliance Deutschland sehr bewusst. Deshalb hat sie eine Spendenaktion ins Leben gerufen: Das Unternehmen verschenkt an Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen Handcremes.

Die beauty alliance möchte den Mitarbeitern des Evangelischen Krankenhauses Bethel, des Franziskus Hospitals Bielefeld, des Klinikums Bielefeld sowie des Textilhauses Bethel für ihre herausfordernde Arbeit und ihren unermüdlichen Einsatz der vergangenen Wochen und Monate danken. So spendet das Unternehmen insgesamt 1530 Handcremes an die Alltagshelden aus Bielefeld, die in diesen Zeiten täglich nochmals mehr Desinfektionsmittel und Seife zur Reinigung ihrer Hände benutzen.

Als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung verschenkt die beauty alliance, in Kooperation mit der Marke Annemarie Börlind, einen veganen Handbalsam. Annemarie Börlind stellt Naturkosmetik her, die durch innovatives und nachhaltiges Handeln aus Rohstoffen made in Germany entwickelt wird. Die Handcreme bietet strapazierten Händen Schutz und Pflege. Nicht nur die beauty alliance, sondern auch viele Parfümerien, die zu dem Unternehmensverbund gehören, beteiligen sich an der Aktion. Deutschlandweit wird der Handbalsam von Annemarie Börlind an Ärzte, Pfleger, Kassierer, Lieferanten, Supermarkt- Angestellte, Erzieher, Postboten und andere Helfer, die rund um die Uhr für die Allgemeinheit im Einsatz sind, verteilt.

Die beauty alliance Deutschland mit Sitz in Bielefeld ist der größte kooperative Unternehmensverbund inhabergeführter Parfümerien in Deutschland. Sie vertritt 242 Parfümerie-Einzelhändler und bildet mit 1100 Standorten nach eigener Auskunft damit das größte Netz von Parfümerien in Deutschland.