Wie finden Unternehmen den richtigen Kommunikationspartner? Die Conzoom Solutions Jobbörse bietet ab sofort eine zusätzliche Kategorie für Influencer und Blogger der Konsumgüterbranche an.

Denn: Influencer und Blogger sind für die Markenstärkung von Unternehmen essentiell. Seit der Corona-Auszeit ist vieles nur noch digital möglich. Trotzdem haben es Influencer jetzt schwer: Firmen auf der ganzen Welt müssen momentan ihre Werbebudgets kürzen. Um in dieser herausfordernden Zeit nicht in der Wahrnehmung ihrer Kunden zu verschwinden, gibt es Unternehmen, die gerade jetzt investieren müssen und eine perfekt zugeschnittene Social-Media-Ansprache benötigen.

Auf der Conzoom Solutions Jobbörse können sich Social-Media-Spezialisten mit einer Kurzbeschreibung und der Verlinkung zu ihren Kanälen in der Anfang des Jahres gelaunchten Jobbörse vorstellen und Unternehmen ihre Mitarbeit anbieten. „Die Erweiterung der Jobbörse ist für Influencer und Blogger in der jetzigen Zeit eine große Chance sich Unternehmen aus der Branche gezielt zu präsentieren. Und auch die Unternehmen profitieren: Sie können zielgerichtet qualifizierte Influencer oder Blogger finden, die ihre Kommunikationsstrategie optimal mitentwickeln“, so Stephan Kurzawski, Geschäftsleitung Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

Die Website www.conzoom.solutions stellt für den Handel der Konsumgüterindustrie sämtliche Informationen der Branche zusammen. In den vier Modulen Messen, Wissen, Lernen und Point of Sale gibt sie aktive Impulse, Know-how und Anregungen und unterstützt so die konkrete Umsetzung im Handel. Aktuell bietet das Portal dem Handel zusätzliche Praxistipps und Hilfestellungen, um die umfangreichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Das praxisorientierte Jobportal hilft Unternehmen, Einzelhändlern, Handelsagenturen, Influencern und Bloggern dabei, zielgerichtet qualifiziertes Personal zu rekrutieren und spannende Projekte zu finden. Wer also neue berufliche Herausforderungen in der Branche sucht oder bietet, ist hier genau richtig.