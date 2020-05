Hochwertige Produktinformationen für Händler überlebenswichtig – gerade jetzt in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Deshalb müssen Online-Shops und Hersteller von Markenprodukten ihren Kunden relevante Produktinformationen bereitstellen – um ihnen so gut informierte Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Plattformen wie Loadbee helfen dabei.

Mit der Schließung vieler Einzelhandelsgeschäfte wegen der Corona-Pandemie verlagert sich der Einkauf noch schneller in die digitale Welt. Aber: 58 Prozent der Online-Shopper brechen den Kauf wegen fehlender Produktinformationen ab, haben Studien ergeben. Service und persönliche Beratung durch das Verkaufspersonal sind schwer in die Online-Welt zu übertragen. Deshalb sind emotional ansprechende, überzeugende und detaillierte Produktinformationen wie etwa Bilder, Filme oder 3D Darstellungen ausschlaggebend, um Kunden ihre Kaufentscheidung zu erleichtern.

Das in Stuttgart ansässige Technologieunternehmen Loadbee hilft nach eigenen Angaben Online-Shops und Marken, ihre Produkte online besser darzustellen. Mit Loadbee können Hersteller und Online-Händler umfangreiche und aussagekräftige Produktinformationen in Webshops integrieren – zusätzlich zu den schon vorhandenen Informationen der Händler. Mit loadbee können Einzelhändler ergänzend zu ihren eigenen Informationen Markeninhalte in ihre Produktdetailseiten einbetten. Die Integration von Loadbee in Online-Shops ist einfach. Sobald der Online-Händler den Link integriert und die Marke ihre Produktinformationen automatisiert auf die Loadbee-Plattform geladen hat, können Marken und Händler ihre Kunden mit umfangreichen Produktinformationen überzeugen. Nach Angaben von Loadbee haben Partner der Plattform ihre Conversion-Rate so um bis zu 25 Prozent erhöht.

Mehr Informationen über Loadbee: www.loadbee.com