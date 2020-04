Persönliche, familiäre Atmosphäre und jede Menge Spaß beim Gruppentraining sind das Herzstück des Frauenfitness-Konzepts Mrs.Sporty. Dass die Mitglieder der pinken Boutique-Fitness-Community aufgrund des aktuellen Kontaktverbots und zwei Meter Mindestabstand auf ihr regelmäßiges gemeinsames Training verzichten müssen, kommt nicht in Frage. Nach dem Motto „wir trainieren weiter: GEMEINSAM“ „treffen“ sich täglich über 2.500 Frauen, Tendenz steigend, in Live-Workouts.

Live-Workouts für die gesamte Community

Sein Zuhause muss für das Training in Gemeinschaft niemand verlassen. Denn die Fitnessmarke bringt die Trainingsfläche mitsamt der Community direkt in das Wohnzimmer der Mitglieder. Zweimal täglich finden die Live-Trainings via Zoom und YouTube zu wechselnden Schwerpunkten wie Rücken, Bauch-Beine-Po und Balance aus der Mrs.Sporty Unternehmenszentrale Berlin statt. Mrs.Sporty erweitert damit die Online-Programme für Fitness und Ernährung der lokalen Betreiber, die ihre Mrs.Sporty Clubs in Franchise führen und im Moment nicht öffnen dürfen.

