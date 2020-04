Anna Mandozzi ist eigentlich als Trüffelsucherin bekannt: Für ihrem Shop Biomazing hat sie viele Nischenmarken entdeckt und vereint nicht nur die besten und wirksamsten Naturkosmetik-Brands. Sie ist auch leidenschaftlich konsequent bei der Auswahl: „Nicht nur Inhaltsstoffe zählen, sondern auch wie sie gewonnen und verarbeitet werden. Kurz: Die komplette Wertschöpfungskette. Sodass Erde und Menschen keinen Schaden durch Herstellung und Verwendung nehmen“, so das Credo.

Und weil die Unternehmerin gar nicht anders kann, als ihren Prinzipien zu folgen, musste sie jetzt auch in der Corona Krise handeln: Anna organisiert über ihr Netzwerk FFP 2- und Chirurgenmasken schnell und unbürokratisch. So wurden bereits für das Rote Kreuz Burgenland, mehrere Pflegeheime, einen Logistikbetrieb und ein Medizinproduktunternehmen Masken besorgt, wo von behördlicher Seite nichts mehr zu liefern war.

Da es in den Einrichtungen nicht nur an Masken, sondern auch an Desinfektionsmitteln und Handcremes fehlt, hat Anna ihre guten Kontakte in der Beautybranche genutzt, um Sachspenden zu organisieren. So spenden die Brands Cobicos, Codex Beauty, farfalla und Shamanic Cremes und Pflege für Pflegeeinrichtungen und die vom Desinfizieren rauen, teils aufgerissenen Hände des Medizinpersonals; mit weiteren Naturkosmetik-Marken ist sie im Gespräch.

Außerdem hat die Gründerin von Biomazing beschlossen, dass 10 Prozent ihres Umsatzes im Onlineshop zur Organisation (Ankauf, Transport etc.) von Schutzkleidung, Desinfektionsmitteln, Pflegecremes und ähnlichem aufgewendet werden. Mit dem zur Verfügung gestellten Geld werden Produkte teilweise gespendet, teilweise zum Selbstkostenpreis weitergegeben und vorfinanziert.

Wer bedürftige Spitäler oder Pflegeheime kennt, darf sich bei contact@biomazing.ch bzw. bei service@biomazing.eu melden.