Die Parfum-Manufaktur J.F. Schwarzlose Berlin schenkt allen Kunden Hand Sanitizer made in Germany als limitierte Sonderedition. Um etwas Abhilfe in der jetzigen Situation zu leisten, spendet die Traditionsmarke einen Teil der Produktion an ein Seniorenheim und zwei Arztpraxen in Berlin.



Hintergrund ist eine alte Tradition: J.F. Schwarzlose startete 1856 als Drogerie in Berlin und lieferte früher neben Parfum auch Seife, Reiniger, Haarpflege und ab ca. 1900 auch komplette Desinfektionssysteme nach damaliger Empfehlung von Dr. Robert Koch.