TUI UK unterstützt ein neues Programm der Johanniter in Großbritannien. Dabei wird das Fachwissen und die Erste-Hilfe-Ausbildung des Kabinenpersonals von TUI Airways landesweit in Krankenhäusern genutzt. Im Rahmen von „Covid-19 Ambulance“ werden geschulte Freiwillige in wichtigen Bereichen des NHS in ganz Großbritannien eingesetzt, um Personal für die Bekämpfung der Covid-19-Krise an vorderster Front freizusetzen. Sie übernehmen eine Reihe von Aufgaben: Von der Pflege älterer Menschen bis zur Überwachung von Patienten, vom Transport von Medikamenten bis zur Aufrechterhaltung von Sauberkeit und Hygiene reichen die Einsatzgebiete. Die Freiwilligen erhalten eine zweitägige Schulung durch die Johanniter, die die bereits absolvierte Ausbildung der Kabinenbesatzung ergänzt.

Dawn Wilson, Managing Director von TUI Airways, sagte: „Unser Kabinenpersonal unterstützt dieses Vorhaben von ganzem Herzen. Natürlich ist ihre Erste-Hilfe-Ausbildung von Vorteil. Genauso wichtig ist aber ihre Fähigkeit, unter Druck ruhig zu bleiben, echtes Einfühlungsvermögen für Menschen, die Unterstützung benötigen – und die Bereitschaft, das Wohl eines Patienten an die erste Stelle zu setzen.“

#letsTUIthistogether: Unterstützung im Kampf gegen Corona

Viele Kollegen bei TUI arbeiten in Deutschland derzeit Kurzarbeit. Darunter sind auch einige Kollegen mit medizinischem Vorwissen – zum Beispiel aus früheren Ausbildungen, aus Zivildienst oder sozialem Jahr oder aus den Kursen zu Notfallmedizin für Flugbegleiter. Wer in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen am Standort Hannover helfen möchte, kann auf einer internen Plattform die Organisationen und Ansprechpartner recherchieren. Die Inhalte werden kontinuierlich aktualisiert. Zudem stehen die HR-Bereiche der verschiedenen Gesellschaften am Campus Hannover für die Fragen der Kolleginnen und Kollegen zu diesem Engagement bereit. Sie haben sich dazu mit Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen der Stadt abgestimmt.

TUI Care Foundation: Unterstützung für Menschen in Urlaubsdestinationen

Die TUI Care Foundation unterstützt aktuell 30 Projekte in 25 Urlaubsgebieten. Gemeinsam mit ihren internationalen Partner analysiert die Stiftung derzeit, welche Hilfe vor Ort benötigt wird und wie die Ressourcen bestmöglich eingesetzt werden können, um die Verbreitung des Virus zu unterbrechen und den Menschen vor Ort konkrete Hilfe zukommen zu lassen. Hierzu werden wir in Kürze mehr bekannt geben können.

Wie die Arbeit hinter den Kulissen der TUI weitergeht, zeigt ein Ticker auf der Website des Konzerns: www.tuigroup.com/de-de/medien/tui-ticker-coronavirus