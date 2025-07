German Brand Award für die exklusive Kollektion aus der Duftmanufaktur 4711

Mit der Basislinie von Acqua Colonia verfolgt 4711 seit 15 Jahren eine Strategie der Premiumisierung. Mit der Collection Absolue wurde das bereits erfolgreich etablierte Premium-Segment von Acqua Colonia um sieben Kreationen aus dem hochpreisigen Nischensegment erweitert.

Seit ihrer Lancierung begeistert die Acqua Colonia Collection Absolue Konsumenten und Branchenexperten gleichermaßen. Im Rahmen des German Brand Award 2025 wurde sie mit der höchsten Auszeichnung „Gold“ in der Kategorie „Excellent Brands – Beauty & Care“ gekürt. Opulenz, Komplexität im Duftaufbau, eine hohe Duftölkonzentration und Gourmand-Duftnoten sind Trend. Zu den Bestsellern der Collection Absolue zählen die Varianten Smoky Tonka, Amber Mandarin und Majestic Leather.

„Für eine Duftmarke ist Markenführung mehr als Logo und Look – sie ist Emotion, Erinnerung, Identität. Gerade weil Düfte flüchtig sind, zählt jeder Moment, in dem wir Menschen berühren. Einen Award dafür zu erhalten, zeigt: Unser Storytelling wirkt – auch dann noch, wenn der Duft verflogen ist“, so Stephan Kemen, CEO von Mäurer & Wirtz.

www.m-w.de