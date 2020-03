Bleiben Sie gesund!

Was vor Kurzem eher noch eine Floskel war, hat jetzt eine ganz andere Bedeutung gewonnen. Das Coronavirus stellt unser gesamtes Leben auf den Kopf. Doch wir können dagegen aktiv werden, indem wir jetzt Abstand halten. Wir von redspa media sind alle noch gesund und munter, gehen aber, um uns und unsere Familien zu schützen, ab 20. März ins Homeoffice.

Trotzdem sind wir weiterhin für Sie da. Sie erreichen uns wie gewohnt per Mail oder Telefon.

Es ist für Sie als auch für uns eine völlig neue und sicher nicht einfache Situation. In dieser Zeit ist es wichtig, dass wir zusammenhalten – mit physischem Abstand. Um nach dieser Pandemie wieder so rasch wie möglich, Schritt für Schritt, in unser normales Leben zurückzukehren – uns wieder mit schönen Dingen zu umgeben, sorgenfrei einzukaufen und auch zu reisen, in die nähere Umgebung und wieder in die Ferne.

Damit unsere Leser und Partner auch in dieser Zeit informiert bleiben, was in der Branche passiert und vielleicht auch ein wenig träumen können, wohin die nächste Urlaubsreise gehen könnte, gibt es alle Magazine von redspa media auf unserer Homepage www.redspa.de zum kostenlosen Lesen.

Passen Sie auf sich auf!

Ihr Team von redspa media