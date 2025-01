The Art of Beauty & Health am 28. und 29. März 2025

Die Messe Düsseldorf präsentiert unter dem Motto „Let’s celebrate the diversity of beauty and health!”ein neues Eventformat für die Schönheits- und Gesundheitsbranche – erstmals speziell für Endkonsumentinnen und Endkonsumenten.

Mit The Art of Beauty & Health erweitert die Messe Düsseldorf ihr Portfolio um ein bedeutendes B2C-Event, das sich direkt an beautybegeisterte Endkonsumentinnen und Endkonsumenten richtet. Das neue Format ergänzt die bereits etablierten Fachmessen BEAUTY DÜSSELDORF und TOP HAIR.

Hannes Niemann, Director der Messe Düsseldorf für BEAUTY und TOP HAIR, betont die Bedeutung des neuen Formats: „Mit The Art of Beauty & Health schaffen wir eine Plattform, auf der Verbraucherinnen und Verbraucher die Vielfalt und Innovationskraft der Schönheits- und Gesundheitsbranche hautnah erleben und sich direkt mit Experts und den Marken austauschen können.“

Weitere Informationen zur Veranstaltung unter: art.beauty.de