Sie wirken erfrischend und fühlen sich leicht auf der Haut an. Gelée-Produkte machen Spaß bei der Anwendung und bieten ein anderes Gefühl als beim Auftragen einer traditionellen Creme. Doch die Jelly-Texturen haben weitere Benefits: Durch ihren hohen Wassergehalt spenden sie intensiv Feuchtigkeit, ziehen schnell ein und sind selbst für ölige Haut ideal, da sie keine fettigen Rückstände hinterlassen.

Viel Feuchtigkeit In der Gesichtspflege haben sich Jelly-Konsistenzen bereits fest etabliert. Das beginnt bei der Reinigung. Das „Micellar Refreshing Cleansing Jelly“ von Lancaster (Coty) reinigt mit Mizellen und erfrischt die Haut. Und die geleeartige Textur des Jelly Cleansers von Apot.Care erzeugt einen erfrischenden Schaum, sobald sie mit Wasser in Kontakt kommt. Feuchtigkeit in Geleeform spendet „Dramatically Different Hydrating Jelly“ von Clinique. Das transparente, ölfreie Wassergel soll die Feuchtigkeitsreserven wieder auffüllen. Passend dazu hat die Estée-Lauder-Tochter das „Moisture Surge Eye 96-Hour Hydro-Filler Concentrate“ lanciert: Ein leichtes Wassergel für die Augenpartie mit sanft kühlender Wirkung. Die Shiseido „Waso Fresh Jelly Lotion“ präsentiert sich als feuchtigkeitsspendende Gel-Lotion mit Polysacchariden des weißen Eispilzes (White Jelly Mushroom). Sie soll die Haut von innen heraus aufpolstern. Der Clou: Beim Auftragen verwandelt sich die Gel-Textur in eine Lotion. Der Kikurage- oder White Jelly Mushroom ist in Asien seit langem als Nahrungsmittel für schöne Haut beliebt. Wie ein Schwamm saugt er Wasser auf.

Hier zeigt sich ein weiterer Pluspunkt der Jelly-Produkte: Die Lotion enthält keinen Alkohol. Und in der Regel kommen die Jelly-Formulierungen auch ohne Emulgatoren, Fette oder Öle aus. Eine frische Alternative zu den beliebten Tuchmasken sind Jelly-Masks. Für den schnellen Feuchtigkeitsboost zwischendurch oder auch über Nacht: Die leichte Textur ist ideal für eine tiefenwirksame Pflege. So ist die Dior Hydra Life „Jelly Sleeping Mask“ mit ihrer leichten Wasser-Gel-Textur perfekt zur Pflege über Nacht geeignet. Aufgrund einer hohen Konzentration von Malve als Wirkstoff und der Gelform soll die Gesichtsmaske bis zu acht Stunden Feuchtigkeit spenden.

Masken-Parade Auf unterschiedliche Hautbedürfnisse sind die „Jelly Masks“ von Comodynes (Angelini Beauty) abgestimmt – die Formulierungen sind beispielsweise feuchtigkeitsspendend oder hautklärend. Vor allem für trockene und sensible Haut wurde die Lancôme „Hydra Zen Jelly Mask“ formuliert: Sie soll mit Pfingstrosen-Extrakten, Hyaluronsäure, Honig und Rosenwasser den Teint intensiv mit Feuchtigkeit versorgen. Kühlende Linderung für die Füße, wabbeliges Jelly zur Körperreinigung unter der Dusche: Jelly-Produkte erobern die Beauty- Regale. Und auch für die Haare gibt es eine Portion Jelly. Die „Volumizing Jelly Mask“ von Douglas soll feinem Haar einen Extra-Boost verleihen. Für die Sonne hat Marbert ein Jelly-Duo im Programm. Die Konsistenz der „Carotene Sun Jelly SPF 6 für den Körper“ ist fester als ein Duschgel und sorgt für geschmeidiges Auftragen. Im Tiegel steckt die etwas festere Carotene Sun Jelly SPF 6 für Gesicht und Körper“.