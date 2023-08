Immer mehr Produkte speziell für den Mann füllen die Verkaufsregale. Denn es gibt da einige Unterschiede, was die Pflege der Männerhaut angeht.

Es gibt sie doch. Die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Wobei wir uns heute ganz entspannt nur auf die in der Beschaffenheit der Haut und deren Pflege beziehen. Fangen wir mal mit den Basics an: Männer haben in der Regel eine dickere Haut als Frauen. Das liegt daran, dass sie mehr Kollagen und Elastin produzieren, was ihre Haut widerstandsfähiger macht.

Auch die Talgproduktion unterscheidet sich zwischen den Geschlechtern. Männer produzieren mehr Talg als Frauen, was dazu führen kann, dass ihre Haut öliger ist und schneller zu Unreinheiten neigt. Frauen haben dafür oft mit hormonellen Schwankungen zu kämpfen, die zu Hautunreinheiten führen können.

Eine saubere Sache

Aber keine Sorge, es gibt für jeden das passende Pflegeprodukt! Bei den Männern ist vor allem eine gründliche Reinigung wichtig, um überschüssiges Öl sowie Schmutz zu entfernen. Aber bitte nicht mit Seife! Eine gute Reinigungsroutine sollte aus einem milden Reinigungsprodukt und einem Toner bestehen, um überschüssiges Öl und Schmutz zu entfernen.

Männer sollten auch darauf achten, ihre Haut regelmäßig zu peelen, um abgestorbene Hautzellen zu entfernen und die Haut glatt und geschmeidig zu halten. Anschließend wird eine Feuchtigkeitscreme aufgetragen, praktischerweise kann das eine All-in-one-Creme sein, die morgens als auch abends verwendet werden kann. Als Alternative freuen sich Männer über ein Gel oder eine Lotion, da beides rasch in die Haut einzieht und obendrein auch etwas erfrischt.

Eine wichtige Sache: Der Sonnenschutz. Männer haben oft eine höhere Exposition gegenüber UV-Strahlen, da sie im Freien arbeiten oder Sport treiben. Daher sollten sie eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor verwenden, um die Haut vor Schäden durch UV-Strahlen zu schützen.

Darf es etwas mehr sein?

Und was ist mit Anti-Aging? Brauchen Männer hier auch spezielle Kosmetikprodukte? Unbedingt. Wie schon erwähnt, gibt es die Unterschiede in der Hautbeschaffenheit. Männer haben aufgrund ihrer dickeren Haut zwar oft weniger Falten als Frauen, aber auch sie sollten auf eine ausreichende Feuchtigkeitsversorgung achten. Und wenn die Männerhaut bzw. genauer: die obere Hornhaut stärker ausgeprägt ist, empfehlen Hautspezialisten, auch die Wirkstoffe in der Männerpflege höher zu dosieren. Und zudem wird es höchste Zeit, dass Männer nicht mehr in die Cremetöpfe ihrer Frauen greifen müssen, sondern ihre eigenen Tiegel im Bad stehen haben– es lebe die Gleichberechtigung.

Rasur

Seitdem der Bart wieder salonfähig geworden ist, schießen nicht nur die Barbershops wie Pilze aus dem Boden, auch spezielle Produkte zur Bartpflege und Rasur stehen hoch im Kurs.

Rasur und Bartpflege haben gerade einen richtigen Kultstatus, bekannte Barbiere werden wie Stars gefeiert. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht dabei die etwas aufwändigere Nassrasur, eine Methode, bei der ein Rasiermesser oder ein Sicherheitsrasierer verwendet wird, um die Haare zu entfernen. Dafür braucht es zusätzliche Produkte wie Rasierschaum oder -gel, um die Haut zu schützen und die Rasur zu erleichtern. Sie gilt auch als gründlicher als die an sich einfachere und schnellere Trockenrasur. Zudem wachsen Haare weniger ein.

Eine Nassrasur erfordert mehr Zeit und Geschicklichkeit. Damit das Ergebnis perfekt ist, sollte das Rasiermesser regelmäßig geschärft werden.

Schon gewusst?

Durch gründliches Einseifen wird der Bart aufgeweicht und die Klinge kann mit geringer Zugkraft das Haar abrasieren. Entzündungen an den Haarwurzeln und kleinen Schnittverletzungen wird so vorgebeugt.

Mehr Pflege-Tipps und Produkt-Empfehlungen für Ihn finden Sie in der aktuellen SPAinside.