Sardinien – Handbuch für individuelles Entdecken

Sardinien begeistert mit abwechselungsreichen Landschaften und einer außergewöhnlichen Natur. Wilde Gebirgs- und Karstlandschaften, urige Bergdörfer, Wildpferde, Pfingstrosen, Schluchten, Höhlen und Steilküsten mit herrlichen Badebuchten prägen die Insel. Dazu kommen die herzliche Gastfreundschaft der Sarden und eine köstliche Regionalküche.

Folgen Sie dem Autor und Sardinienkenner Peter Höh von Nord nach Süd und quer über die Insel. Beginnend in Olbia, dem nördlichsten Tor zur Insel, bis in die historischen Altstadtviertel von Cagliari. Bewundern Sie Sonnenuntergänge an der rauen Küste im Westen und genießen Sie das geradezu karibische Badeparadies im Osten der Mittelmeerinsel.



Wer Sardinien individuell entdecken möchte, findet in diesem Reiseführer ausführliche Informationen zu allen sehenswerten Orten. Die gesondert gekennzeichneten Highlights, die persönlichen Empfehlungen des Autors und die hervorgehobenen Tipps für besonders nachhaltige Angebote vereinfachen die Reiseplanung. 28 Stadtpläne und Übersichtskarten, ein ausführliches Register und zahlreiche Querverweise im Buch erleichtern die Orientierung vor Ort.

Autor: Peter Höh

Reise Know-How Verlag Peter Rump GmbH

10., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage 2018, 684 Seiten, 24,90 Euro