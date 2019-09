Korea – Meine kulinarische Reise ins Land der vielen Wunder

Die Sterne-Köchin Sarah Henke erzählt von der Reise ins Land ihrer Herkunft. Dabei entdeckt sie nicht nur die eigenen Wurzeln, sondern auch die der koreanischen Küche. Sie stellt die besten Rezepte vor, die sie unterwegs in Seoul, Busan, Andong und Jeonju entdeckt hat – insgesamt 60 Gerichte von Streetfood bis Sterne-Küche. Darunter auch die koreanisch inspirierten Rezepte und ihr persönliches Korea-Menü, das sie in ihrem Restaurant Yoso in Andernach kredenzt.

Christian Verlag, 2018, 319 Seiten, 39,99 Euro