Baldessarini Fragrances freut sich sehr, Charles Schumann für eine erneute Zusammenarbeit gewonnen zu haben: Die Kampagne 2019 für den neuen Duft Baldessarini Black zeigt nach Jahren nun wieder sein markantes Gesicht. Charles Schumann ist einer der prägnantesten Köpfe Deutschlands und der wohl bekannteste Barmann der Nation. Seit 1982 betreibt er in München die Bar Schumann’s, die bereits heute als legendär gilt. Er ist außerdem Autor mehrerer Cocktailbücher.

Schumann modelt bereits seit dem ersten Duftlaunch im Jahr 2002 für Baldessarini und hat das Markenbild entscheidend mitgeprägt. Sein Gesicht ist gleichermaßen mit der Marke verbunden wie der Slogan „Separates the men from the boys“.

Der erste Duft von Baldessarini Fragrances legte nicht nur den Grundstein für die Zusammenarbeit mit Charles Schumann, sondern bildet auch das Fundament für alle weiteren Duftkompositionen der Dachmarke und wurde daher mit dem Markennamen benannt – Baldessarini. Das klassische, männlich-markante Eau de Cologne ist kraftvoll und spritzig im Auftakt, elegant im Fond und enthält Patschuli, die Signaturnote von Baldessarini Fragrances. Bereits im Folgejahr seiner Lancierung gewann der Duft Baldessarini erste Preise wie den FIFI Award in den Kategorien „Bestes Parfum einer Neuheit Haute Couture“ und „Bester Flakon einer Neuheit“.

Baldessarini Black ist die intensive Fortsetzung des Pionierduftes – kein Eau de Cologne, sondern ein voluminöses Eau de Toilette. Wertig. Stilsicher. Luxuriös. Für den souveränen Kenner, der Gutes wertschätzt und neben seinem klassischen Duft eine ungewöhnlich markante, ausdrucksstarke Komposition verwenden möchte.

Connaisseur Charles Schumann verkörpert nach wie vor die Attribute des Baldessarini-Mannes – und schließt als Kampagnengesicht für Baldessarini Black den Kreis zum Klassiker.

Baldessarini Black ist ab Ende September 2019 im Handel erhältlich.