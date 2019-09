Zugegeben, bei Frankfurt dachte man bisher an Banken statt Beauty. Zeit für eine Veränderung: Auf 250 qm lädt Babor hier nun zu einer brandneuen Beauty-Erfahrung ein. Der neue Brand Store macht Lust auf luxuriöseste Pflegemomente.

Der Store

Wasser und Öl – diese Key-Elemente finden sich in allen Bereichen des Stores-Designs wieder. Die Elemente reflektieren die Babor Heritage, das HY-ÖL, das als erstes Babor Produkt die Beauty-Welt revolutionierte. Die zwei Phasen-Reinigung aus Wasser und Öl legte vor mehr als 60 Jahren den Grundstein für die erfolgreichste professionelle Beautybrand. Stein, Alu, Beton, Holz und Sitzmöbel in warmen, modernen Cognac-Tönen greifen diese Themen in Farb- und Texturwelten auf. Mastermind hinter dem Design ist Liganova, führende Agentur für Markenerlebnisse und Interiordesign. Gemeinsam mit den Experten für Shop-Gestaltung ist ein Store entstanden, der einlädt, die Marke hautnah zu erfahren.

Die Babor Experience

Der Store empfängt mit einem energiegeladenen Bereich, der zum Shoppen einlädt. Am Experience-Table können Beautyfans die edlen Produkte ausprobieren. Den legendären Ampullen ist eine coole Science-Bar gewidmet – fast so als würde man die Beauty-Highperformer abgestimmt auf individuelle Bedürfnisse gleich dort erstehen, wo sie entstehen: in den Labs am Babor Headquarter. Ganz in der Nähe des Eingangs steht ein stylischer Brunnen, der ebenfalls mit den Elementen Wasser, Öl und Vulkangestein spielt. Er ist Teil des Welcome-Rituals im neuen Flagship, wenn ein warmes Handtuch den Alltag förmlich abwäscht und einen Vorgeschmack bietet, auf alles, was im hier erwartet werden kann. Denn wer die ganze Babor-Experience erleben möchte, geht nun weiter in den hinteren Bereich. Hier ist die Lounge-Area ein Refugium der Stille und bietet ausreichend Distanz zum turbulenten Store, um in Ruhe Beauty-Wünsche zu besprechen. Die eigentliche, persönliche Babor-Erfahrung beginnt dann mit einer Hautanalyse. Ihr ist ein eigener Raum gewidmet, der die nötige Privatsphäre für tiefe Einblicke in das Seelenleben der Haut bietet. Die Hautanalyse verrät den Hautexperten, was sich die Haut wirklich wünscht, so dass sie die Behandlung ganz individuell abstimmen können. Daraus entsteht ein außergewöhnliches Schönheitserlebnis, das Highperformance-Ingredients und einen absoluten Verwöhnfaktor verbindet. Fünf Treatment-Räume stehen für effektive Profi-Behandlungen zur Verfügung. Drei der Räume sind als halbrunde Schalen aus Glas mit innenliegenden Vorhängen gestaltet – so offen, dass Raum für tiefes Durchatmen ist und doch so geschützt, dass man wohlig entspannt. Zwei weitere Premium-Treatmentsuiten bieten noch etwas mehr Raum für exklusivste Beauty-Erlebnisse. Spätestens hier ist Mainhatten auf einmal ganz weit weg – und doch so nah. Denn der Store ist die ideale Location für ein Afterwork Get-Together, ein schnelles Treatment in der Lunchbreak und der place to be für alle Beauty-Fans.

BABOR Frankfurt – Roßmarkt 23 – 60311 Frankfurt

www.babor-frankfurt.de