Die Sonnenalp im Allgäu ist ein sanfter alpiner Kraftort, der seinesgleichen sucht. Unter dem Motto „Erleben mit allen Sinnen“ wurde die Wellness-Welt des 5-Sterne-Hotels generationenübergreifend so gestaltet, dass sowohl Groß als auch Klein glücklich sind. Dabei ist der verwendete Begriff Wellness-Park durchaus ernst zu nehmen: 16 000 Quadratmeter stehen den Gästen zur Verfügung, der Spa-Bereich innen und außen kommt auf 20 000 Quadratmeter. In 22 Treatment-Räumen wird von Kopf bis Fuß mit wohltuenden Massagen und Gesichtsbehandlungen verwöhnt.

In diesem Jahr feiert die Sonnenalp ihren 100. Geburtstag. Begonnen hat die Geschichte des Hauses 1919 mit einem einfachen Allgäuer Bauernhof. Heute – vier Generationen später – werden an gleicher Stelle Urlaubsträume der Extraklasse erfüllt. Das familiengeführte Luxusresort in Ofterschwang ist erklärtes Sehnsuchtsziel für Genießer, Aktive, Wellnessurlauber und Golfer – 100 Jahre Gastfreundschaft auf höchstem Niveau, das verdiente unseren Special SPA Star Award.

www.sonnenalp.de