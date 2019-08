„Wir brauchen Wärme, wobei Wärme durch Wasser als besonders wohltuend empfunden wird“, sagt Korbinian Kohler, Inhaber des Bachmair Weissach Spa & Resort. Bei einer seiner Reisen erlebte er hautnah die Wohltat der heißen Quellen Japans, der Onsen. Zurück in Deutschland, baute der Hotelier kurzerhand sein klassisches Spa in ein Onsen Spa um – das erste in Deutschland. Seit Ende 2017 können die Gäste des Designhotels nun am Tegernsee erleben, wie gut dieses japanische Ritual Körper und Seele tut, bei dem das Wasser auf 42 Grad Celsius erhitzt wird, man aber auch in ein zwei Grad Celsius kaltes Wasserbecken muss.

Insgesamt 3000 Quadratmeter stehen ganz im Zeichen der japanischen Badekultur, trifft Asien auf die Alpen, was sich auch im puristischen Design, Materialien wie Zedernholz und Steinquader aus den nahen Bergen sowie bei den Behandlungen im Mizu Onsen Spa widerspiegelt. Wer nach dem Bad noch im Asia-Feeling schwebt, dem ist die Mizu Sushi Bar im Bachmair zu empfehlen, mit köstlichen Nigiri-, Sashimi- und Maki-Variationen.

www.bachmair-weissach.com