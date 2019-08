Wer das 4 Elements Spa by Althoff im Althoff Seehotel Überfahrt zum ersten Mal besucht, glaubt sich in Bangkok oder Paris. Die elegante Architektur, die luxuriöse Einrichtung … Die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde ziehen sich dabei wie ein roter Faden durch das Spa-Konzept, sowohl bei den Saunen, den Pools und dem Fitnessareal, als auch bei den Behandlungen. In, nach eigener Aussage, Europas erstem All Suite Spa ist jeder Raum eine mindestens 38 Quadratmeter große Spa-Suite mit eigenem Bad, Umkleide, Ruhe- und Behandlungsbereich mit Kamin, eigenem Balkon und Panoramafenstern mit Blick ins Grüne oder auf den Tegernsee. An dessen Ufer in Rottach-Egern ist das Hotel zu fi nden. Die Körperanwendungen, Massagen und Beautytreatments entfaltet ihre volle Wirkung unter anderem dank des hauseigenen Gesichtselixier aus Jojoba-Öl, Hyaluronsäure, Rosenwasser und einem Hauch von echtem Gold.

www.althoffcollection.com