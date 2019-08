Wer kennt es nicht, das schlechte Gewissen, wenn man das Hotelzimmer verlässt und heimlich die Badelatschen oder die Seife mitgehen lässt? Männer mit Bart aufgepasst: Ihr Euch dabei gut fühlen! OK, die Badelatschen bleiben da, aber in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und München gibt es in ausgewählten Hotels ein OAK BEARD WASH zum Bartwaschen und Mitnehmen! Einfach so.



In Berlin stehen die OAK BEARD WASH im HENRI Hotel und im H’Otello K’80 für eingecheckte Gäste bereit, in München im H’Otello B’01, in Frankfurt am Main im The Pure und in Hamburg und Düsseldorf ebenfalls im HENRI Hotel. Solange der Vorrat reicht.

Im Rahmen der Kampagne bietet H’OTELLO mit dem Rabattcode OAKxHOTELLO 20% exklusiven Rabatt auf die aktuelle Tagesrate im Zeitraum vom 27. Mai – 20. September 2019 buchbar unter www.hotello.de.

Mit dem Hashtag #TRAVELHANDSOME können die Gäste ihr Hotel-Erlebnis mit OAK Beardcare auf Instagram teilen und allen Bartträgern im Netzwerk die besten Hotel-Tipps geben.