Das Parkhotel Egerner Höfe hat einen neuen Direktor: Milos Colovic übernimmt die strategische und operative Leitung des Hauses in Rottach-Egern (Tegernsee). Zuvor war er acht Jahre in der Schweiz tätig und leitete dort zuletzt als General Manager die Grand Hotels des Grand Resort Bad Ragaz. Außerdem war er Mitglied der Geschäftsleitung. Auch war er in Häusern von Kempinski in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Einsatz. Sein Handwerk lernte Colovic an der International School of Management in Dortmund, die er mit dem Bachelor im Bereich Touristik und Event Management mit Schwerpunkt Hotel Management abschloss. Nun möchte er die Positionierung der Egerner Höfe ausbauen.