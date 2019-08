Am 25. August 2019 um 20.14 Uhr fiel der Startschuss für die weltweite Kampagne des neuen Damendufts IDÔLE von Lancôme. In der Hauptrolle: Die amerikanische Schauspielerin Zendaya Coleman, die für die neue Generation von Frauen steht, für die sich Erfolg nicht mit materiellen Werten messen lässt. Sie nehmen sich die Freiheit, sich selbst verwirklichen und unabhängig zu sein. Diese Frauen sind anderen ein Vorbild, inspirieren sich gegenseitig und sind gemeinsam noch stärker.

Selbstbewußt und voller Ausstrahlung – Zendaya ist das Role Model der IDÔLE-Frau. Regisseur Manu Cossu hat den TV Spot für die Kampagne in Los Angeles gedreht. Er erzählt die Geschichte einer Frau, die auf dem Rücken eines prächtigen, ungesattelten Pferden durch LA reitet – ein Sinnbild für den Weg in ihre Zukunft.

Protagonistin Zendaya reitet das Pferd sicher durch den Großstadtdschungel, genauso, wie sie ihr Leben in die Hand nimmt. Zum Schluss steht sie auf den Hügeln von Hollywood und hält den IDÔLE-Flakon hochgestreckt in den Himmel – in Richtung der schimmernden Lichter : „Jeder kann ein Idol sein“, so ihre Botschaft. Der passende Soundtrack dazu: „Unstoppable“ von der australischen Sängerin Sia Furler.