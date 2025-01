Wolfgang Greiner wird Senior Vice President Althoff Collection

Personelle Neuaufstellung bei den Althoff Hotels: Am 1. April 2025 startet Wolfgang Greiner in der neu geschaffenen Position des Senior Vice President Althoff Collection. Er vervollständigt das Führungsteam auf Markenlevel, das aktuell aus Nicole Keilbach als VP Ameron Collection und Jan Winterhoff als Director of Urban Loft besteht. Benedikt Jaschke, der seit Sommer 2022 als Chief Operation Officer (COO) der Dachmarke Althoff Hotels tätig war, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

Wolfgang Greiner blickt auf eine langjährige Erfahrung in der Spitzenhotellerie zurück – mit Stationen wie Hamburg, München, Salzburg, New York, Miami und den Bermuda-Inseln. Aktuell fungiert er als Chief Hospitality Officer bei Munich Hotel Partners. Zwischen 2013 und 2018 festigte er als General Manager des Mandarin Oriental Munich die erfolgreiche Positionierung des Luxushotels am deutschen Markt und verantwortete den umfangreichen Umbau.