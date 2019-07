Wenn eine Marketing-Disziplin derzeit Aufwind verspürt, dann ist es Influencer Marketing auf Instagram. Influencer können Millionen werberelevante Menschen erreichen, authentische Geschichten erzählen und für Marken aus den verschiedensten Branchen Aufmerksamkeit schaffen. Je nach Followerschaft erreichen sie mit ihren kreativen Postings ganz unterschiedliche Zielgruppen.

Nähe zur Marke vor Reichweite

Für eine erfolgreiche Kampagne müssen eine stringente Strategie, passende Influencer und der richtige Kanal für eine passgenaue Ansprache der Zielgruppe gefunden werden. Dabei gilt es abzuwägen, entweder viele Influencer für eine einmalige Kooperation oder einzelne Influencer in längerfristigen Botschafter-Kampagnen zu aktivieren. Influencer sollten relevante Berührungspunkte zur Marke mitbringen, die auf persönlicher Ebene und im Feed des Influencers sichtbar sind.

Die Nähe zur Marke beeinflusst den Kampagnenerfolg oft stärker als die reine Reichweite: Marketer sollten mögliche Kooperationspartner nicht nur nach deren Followeranzahl bewerten. Vielmehr spielt die Relevanz des Posts für die Follower und die tatsächliche Wahrnehmung jedes Posts eine Rolle. Unternehmen können passende Influencer auf Plattformen finden. Besondere Sorgfalt und spezielle Matching-Maßnahmen während des Auswahlprozesses der Kooperationspartner sind unabdingbar.

Authentische Kommunikation

Brands sollten darauf achten, mit authentischen Influencern Kooperationen einzugehen. Am besten sucht sich der Influencer selbst die Kooperation aus, die zu seinem Content und seiner Followerschaft passt. Kein Werbetreibender kennt die Follower und ihr Potenzial zur Interaktion so gut wie der Influencer selbst. Eine Selbstselektion bietet ein höheres Maß an „Brand Fit“ und erzeugt inhaltliche Relevanz. Influencer, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen können, inszenieren eine Marke und ihre Produkte so, dass authentische Kommunikation entsteht, die sich selbstverständlich in das Umfeld des Kanals und des Profils

des Influencers einfügt.

#Werbung kommt gut an!



Bei der Contenterstellung ist die Debatte um die nicht abschließend geregelte Werbekennzeichnung ein wichtiger Punkt. Fest steht, dass jede Art der Werbung eindeutig als solche gekennzeichnet sein muss und somit eine klare Abgrenzung zu redaktionellen Inhalten sichtbar ist. Leider ist auch nach mehreren Gerichtsurteilen und Statements zuständiger Stellen nicht abschließend geklärt, nach welchen Vorgaben Content von Influencern gekennzeichnet werden muss. Was aber eindeutig herausgestellt werden muss, ist, dass klare Werbekennzeichnung das Erlebnis der Follower keineswegs stört: Studien haben ergeben, dass prominent als Werbung gekennzeichnete Posts als vertrauenswürdig wahrgenommen werden und somit der Authentizität des Influencers zuträglich sind.

Autor: CHRIS JUNGJOHANN, Head of Germany, Takumi

Chris Jungjohann ist Head of Germany bei Takumi. Takumi, führender Experte für Influencer Marketing auf Instagram in Europa, aktiviert authentische Influencer, die Millionen werberelevante Menschen erreichen und für Marken aus den verschiedensten Branchen Awareness auf Instagram schaffen. Takumi arbeitet mit über 600 Marken und Agenturen in Europa und den USA zusammen, darunter internationale Agenturgruppen wie WPP, Omnicom und Publicis ebenso wie weltweit führende Brands, beispielsweise Coca-Cola, Procter & Gamble, Absolut, Clinique und Garnier. www.takumi.com