Seit mehr als 50 Jahren ist Center Parcs der Experte für einen ganzjährigen Kurzurlaub inmitten der Natur. Als Pionier für Nahtourismus hat Center Parcs einen neuen Standard gesetzt und möchte seine Gäste auch in Zukunft mit Innovationen und Qualität begeistern: beim Urlaubserlebnis, der Unterbringung und dem Rahmenprogramm. Center Parcs bietet dafür unzählige Aktivitäten für jedes Familienmitglied, denn nur ein Urlaub, bei dem alle zufrieden sind, ist ein wirklicher Urlaub.

Gerade erst hat im Center Parcs Park Allgäu der neue Spa & Country Club exklusiv seine Pforten geöffnet. Die Exclusive-Ferienhäuser sind echte architektonische Schmuckstücke, einem regionalen Heustadel nachempfunden, und begeistern auch mit luxurösen Wellness-Badezimmern. Außerdem gibt es einen 2400 Quadratmetern großen Wellness- und Fitnessbereich sowie ein Restaurant mit asiatischer Küche. Darauf freuen sich nicht nur Übernachtungsgäste, auch Tagesgäste können sich in der Wellnessoase verwöhnen lassen. Dazu zählt auch das Aqua Balneo, ein Entspannungsareal mit verschiedenen Erlebniswelten wie beispielsweise Sauna mit Aussicht, Hamams, Innen- und Außenbecken mit Wasseranimationen, Warm- und Kaltwasserbecken, Whirlpools, Rasul- und Dampfbad, Salzkabine sowie Ruhezonen im Innen- und Außenbereich. Selbstverständlich steht auch eine breite Palette an Massagen sowie Körper- und Gesichtsbehandlungen auf dem Spa-Menü. Ihre tägliche Dosis Fitness holen sich die Gäste beim Workout im Fitness-Center oder an der frischen Luft bei einem Spaziergang durch den Park.





Center Parcs Park Allgäu ♦ Allgäuallee 40 ♦ 88299 Leutkirch

www.centerparcs.de/spa-allgaeu