Die Nachhaltigkeit von Verpackungen ist ein Thema, dass zunehmend in den Fokus rückt. Zero Waste, Ressourcenschonung, Recyclingfähigkeit oder Recyclate bestimmen als Schlagwörter den Tenor der Zeit. Auch für die Beauty-Industrie und die Naturkosmetik ist die Thematik nachhaltiger Verpackungen mit Herausforderungen verbunden. Auf dem 12. Naturkosmetik Branchenkongress am 24. und 25. September 2019 in Berlin steht dieser Nachhaltigkeitsaspekt gleich mit mehreren Beiträgen auf dem Programm. Schließlich muss eine Produktverpackung mehrere Dinge erfüllen: Sie muss gut aussehen, die Neugier der Kunden wecken und natürlich das Produkt schützen – zudem fordern nun auch die Konsumenten vermehrt „ökologisch korrekte“ Verpackungslösungen ein.

In ihrem Vortrag am zweiten Kongresstag wird Dipl.-Ing. Carolina Schweig, Verpackungsmaterial- & Technologie-Spezialistin sowie Inhaberin des Verpackungsberatungsunternehmens C.E. Schweig, darstellen, wie Eco-Design entwickelt und die Kreislaufwirtschaft gefördert werden kann. Wie können sogenannte Closed Loops realisiert werden und was genau bedeutet eigentlich „biologisch abbaubar“? „

„Die einzig richtige, nachhaltige Verpackung gibt es nicht“, erklärt Carolina Schweig. „Es

gibt bestimmte Stellschrauben durch das Verpackungsgesetz und durch die EU-Vorgaben. Strategisch gut eingesetzt, helfen diese Stellschrauben nicht nur der Umwelt und dem eigenen Image, sondern sorgen dafür, eine gesunde Wirtschaftlichkeit der Unternehmen zu garantieren.“

Im Anschluss an den Vortrag von Carolina Schweig wird die Expertendiskussion „Kreislaufwirtschaft bei Verpackungen weltweit gefragt – aber wie?“ dieses Thema weiter erörtern.

Unter dem Motto „authentisch und innovativ in die Zukunft“ werden in Berlin am 24. und 25. September 2019 mehr als 250 Führungskräfte aus allen Bereichen der Kosmetikbranche die brennenden Themen der gesamten Branche in Vorträgen und Diskussionsrunden in den Mittelpunkt rücken.

Weitere brandaktuelle Themen des Naturkosmetik Branchenkongresses:

• Aktuelle Daten und Zahlen aus der DACH Region

• Best Practice: Internationale Trends und innovative Brands

• Naturkosmetik: Auch zukünftig „Natur pur“?

• Erlebnisraum Naturkosmetikmarkt in der digitalen Welt

• What’s next: Cannabidiol als Wirkstoff, Zero Waste, neue Marken

www.naturkosmetik-branchenkongress.de