Am 9. Mai verleiht die Fragrance Foundation Deutschland in der Düsseldorfer Rheinterrasse zum 27. Mal den Deutschen Parfumpreis Duftstars. Moderiert wird die Gala rund um die Düfte des Jahres von „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis. Für den musikalischen Teil der hochkarätigen Awardshow sorgt Rockstar Henning Wehland, der sich als Frontmann der Band H-Blockx und Mitglied der Söhne Mannheims einen Namen machte. Die Verleihung der Duftstars erfolgt in diversen Kategorien und findet im Rahmen der zum ersten Mal ausgerichteten Tage des Duftes unter der Überschrift „La Journée du Parfum“ statt. Die Veranstalter erwarten zahlreiche prominente Gäste aus der Duftbranche, aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur.



Die Verleihung des Deutschen Parfumpreises Duftstars 2019 findet im Rahmen des in diesem Jahr erstmalig ausgerichteten Konzepts „La Journée du Parfum“ statt. An diesen Tagen des Duftes (9. bis 11. Mai) wird das Thema Parfum auf der Königsallee, Düsseldorfs berühmter Prachtstraße, erfahrbar.