Bereits zum 23. Mal werden am 30. März die Gruner + Jahr Spa Awards (ehemals Gala Spa Awards) in Baden-Baden verliehen. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung: Gruner + Jahr bündelt die Kraft und die Fachkompetenz seiner starken Beauty-Marken. So präsentieren sich unter dem neuen Label „Gruner + Jahr Spa Awards“ neben Gala auch Brigitte, Barbara und Guido.

Im Rahmen des Wettbewerbs werden ausschließlich Pflegeprodukte und Spa-Locations prämiert, die dem Versprechen „sanus per aquam – gesund durch Wasser“ gerecht werden und durch beeindruckende, innovative Leistung begeistern.

Während des Bewerbungszeitraums hatten Unternehmen aus mehr als 37 Ländern die Möglichkeit, ihre Spa-Locations und Luxus-Hotels, innovativen Beauty-Produkte und außergewöhnlichen Treatments einzureichen. Mit rund 300 hochwertigen Bewerbungen hatte die unabhängige, zwölfköpfige Experten-Jury, darunter Anti-Aging-Spezialistin Dr. Barbara Sturm, Hotelier Frank Marrenbach sowie die Beauty-Expertinnen von Barbara, Brigitte und Gala, einiges zu tun. Nun stehen die Nominierten der insgesamt sechs Kategorien fest.

Nominiert in der Kategorie „Luxury Concepts“:

Phyris – Luxesse Vision Eye Lift

Dior Prestige – La Micro-Huile de Rose

Shiseido – Future Solution LX/ Intensive Firming Contour Serum

Nominiert in der Kategorie „Innovation Concepts“:

Viliv Cosmetics – Modern Detox and re-plumping Mask

Instytutum – Result-Driven Skincare Serie

Foreo – Foreo Ufo

Nominierte Produkte in der Kategorie „Cult Concepts“:

NIVEA – Q10 Serie

Quiris Healthcare – ELASTEN Trinkampullen

Elizabeth Arden – Retinol Ceramide Capsules

Nominiert in der Kategorie „Organic Concepts“:

Shamanic – Refining Face Oil

Lavera – Straffendes Serum

Dr. Hauschka – Regeneration Tagescreme Balance

Nominiert in der Kategorie „Medical & Health Concepts“:

Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa – Spa Nescens, Schweiz

Grayshott Health Spa – Regime Health, Großbritannien

ADLER Spa Resort BALANCE, Italien

Die Chance auf einen Preis in der Kategorie „Spa Concepts“ haben:

Le Grand Spa Hotel Bellevue, Schweiz

ESPA Life at Corinthia, Großbritannien

Bleiche Resort & Spa, Deutschland



Die Preisträger werden am 30. März im Rahmen einer glamourösen Preisverleihung im Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden geehrt. Durch den Abend führt Barbara Schöneberger. Ein weiterer Höhepunkt der Gruner + Jahr Spa Awards ist die Bekanntgabe der Gewinner in den Sonderkategorien „Beauty Idol“ und „Special Prize“.

Titelbild: Brenners Park-Hotel & Spa