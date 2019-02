Tag der offenen Tür an der IST-Hochschule für Management

Am Freitag, 22. Februar 2019, ermöglicht die IST-Hochschule einen Blick hinter die Campus-Kulissen. Von 16.30 – 20.00 Uhr werden in spannenden Vorträgen die verschiedenen Studienprogramme aus dem Bereich „Fitness & Gesundheit“ vorgestellt: Die Bachelor-Studiengänge „Fitness & Health Management“, „Fitnesswissenschaft & Fitnessökonomie“ und „Management im Gesundheitswesen“ sowie der Master-Studiengang „Prävention, Sporttherapie & Gesundheitsmanagement“.

„Wer im Wintersemester keinen Studienplatz bekommen hat, aber jetzt möglichst schnell durchstarten möchte, ist herzlich eingeladen, sich am ‚Tag der offenen Tür‘ bei uns inspirieren zu lassen“, so Dr. Katrin Gessner-Ulrich, Präsidentin der IST-Hochschule für Management in Düsseldorf. „Unsere Bachelor- und Master-Studiengänge eröffnen unseren Absolventen spannende Karrierewege in Branchen, in denen gutausgebildete Mitarbeiter dringend gesucht werden – besonders im Gesundheitswesen herrscht Fachkräftemangel. Bei uns starten alle Studiengänge zum Sommersemester im April.“ Auch für diejenigen, die kein Abitur haben, lohnt sich ein Besuch des „Tages der offenen Tür“. Denn an der IST-Hochschule gibt es keinen Numerus Clausus (NC) und ein Studium ist auch ohne Abitur möglich. Wie das geht, erklärt das Hochschulteam vor Ort. Wer mehr über die Studiengänge, die Voraussetzungen und die Vermittlungsformen erfahren und das Team der IST-Hochschule kennenlernen möchte, kann das am „Tag der offenen Tür“, Freitag, den 22. Februar 2019, auf dem Campus der IST-Hochschule in Düsseldorf.

Unverbindliche Anmeldemöglichkeit sowie alle Programmdetails unter www.ist-hochschule.de