Von nichts kommt nichts. Wer frühlingsfit sein möchte, sollte zusätzlich zur gezielten Hautpflege und regelmäßigem Sport auch von innen heraus unterstützen. Eine möglichst basische Ernährung wäre ideal, zudem sollte man den Konsum von raffiniertem Zucker, Weißmehl, Salz und Alkohol so gut es geht reduzieren und stattdessen viel Wasser oder Kräutertee trinken. Bestimmte Obstsorten wie Apfel, Ananas und Papaya enthalten Enzyme, die die Fettverbrennung fördern, Gemüse wie Spargel oder Gurke entwässern ebenfalls. Genau diese und weiteres vitaminreiches Obst und Gemüse steckt auch in speziellen Säften. Diese werden als Saftkuren angeboten, auch Juice Cleanses genannt. Tolle Idee dachten wir und haben einige dieser Kuren getestet.

Unser Fazit: Auch wenn wir etwas Respekt davor hatten, mehrere Tage hintereinander nur Säfte zu trinken bzw. zusätzlich nur Suppen zu löffeln, keiner hat aufgegeben. Einen kleinen Durchhänger hatte jeder und eine Kur übers Wochenende fordert das Durchhaltevermögen noch einmal mehr heraus, aber danach haben wir uns topfit gefühlt. Und wir gehen seitdem bewusster mit unserem Körper um und dem, was wir essen. Hier kommt unser detaillierter Erfahrungsbericht. Die Details zu den einzelnen Kuren gibt es auf den nächsten Seiten

Was war im Paket, außer den Produkten?

Nina: div. Flyer, Probe von Biotherm Skin Oxygen Cooling Gel.

Tina: nur die Beschreibung und die gab es vorab schon als Mailanhang.

Muriel: Erklärungen zur Kur, Werbung und ein Ermäßigungsgutschein für Gewürze.

Franka: Es gab noch einen Ingwershot dazu. Die Säfte kamen in zwei Paketen und wurden extrafrisch angeliefert.

War alles verständlich erklärt?

Nina: Ja.

Tina: Sehr kurz und knapp, aber alles drin und veständlich. Alles gut auf einen Blickzu verstehen in einem kleinen Handbuch.

Muriel: Ist alles sehr klar, aber man wünscht sich mehr Infos darüber, was „erlaubt“ ist und was nicht – also mögliche Snacks, Tees …

Franka: Ja, alles sehr verständlich und umfangreich. Es gab sogar eine Snackliste.

Alles gut verpackt?

Nina: Ja! Gut gepolster und schön gekühlt.

Tina: Optimal verpackt, und auch noch schön. Das Isoliermaterial ist komplett biologisch abbaubar, die Kühlpads neu auffüllbar und wiederverwendbar.

Muriel: Ja, sehr gut – alles gut verpackt und kühl gelagert. Alles ist heil geblieben und durch die Isolierung blieb alles bis zum Abend kalt.

Franka: Ja, mit Strohpolster.

War alles gut gekennzeichnet

Nina: Ja, keine Verwechslung. Leider hat das Etikett bei der Nussmilch gefehlt.

Tina: Durchummerierung von 1 bis 6 – man kann also nichts falsch machen.

Muriel: Sehr gut. Alles in Bildern dargestellt. Praktisch war, dass man entscheiden konnte, ob man die Suppe lieber mittags oder abends essen wollte.

Franka: Ja, sehr gut.

Wie war der Geschmack?

Nina: Die Obstsäfte waren nicht zu süß, die Gemüsesäfte sehr erfrischend. Die Nummer 1 am Morgen war sehr scharf.

Tina: Insgesamt fruchtig und süß. Durch die Kräuter und Gewürze war der Geschmack nicht langweilig, sondern abwechslungsreich.

Muriel: Süß und frisch. Alles in allem gut gewürzt – sowohl in den Säften als auch in den Suppen gab es Pfeffer. Ich war etwas überrascht über die dünnflüssige Konsistenz, ich hatte mich eher auf so eine Art Smoothie eingestellt.

Franka: Süß und frisch, sehr lecker.

Gab es einen Lieblingssaft?

Nina: Nummer 5 Refresh mit Apfel, Ananas, Kokoswasser, Limette und Zitronengras.

Tina: Der Frühstückssaft Strahlegelb mit Apfel, Ananas, Zitrone und Minze.

Muriel: Die Nummer 3 mit Curcuma und Cayenne-Pfeffer.

Franka: Alle vier Säfte haben mir sehr gut geschmeckt.

Wie fühlt man sich tagsüber

Nina: Morgens müde, tagsüber: fit, abends eher schlapp. Nach Feierabend ist es schwierig, weil man zu Hause nicht so abgelenkt ist.

Tina: An den ersten beiden Tagen schlapper als sonst. Nach dem zweiten Tag sehr gut, energiegeladen, fit und gut gelaunt.

Muriel: Gut, habe sogar ab dem zweiten Tag Sport gemacht: Joggen und Fahrrad. Nachmittags hatte ich ein bisschen Hunger. Abends wärmt die Suppe gut, bevor man ins Bett geht.

Franka: Leicht, frisch, aber auch etwas gereizt und sensibel. Auch am Abend war ich nicht müde.

Hast du einen Snack zwischendurch gegessen?

Nina: Ja, zwischendurch mal einen Apfel, Gurke oder eine Reiswaffel.

Tina: Nein!

Muriel: Mandeln, Äpfel und Cashewkerne.

Franka: Nein!

Kopfschmerzen?

Nina: Am 1. Tag und am Tag 4 und 5.

Tina: Am 2. Tag danach war alles gut.

Muriel: Leicht während der ersten beiden Tagen.

Franka: Ja, am zweiten Tag.

Hunger?

Nina: Tag 1 und am zweiten Tag abends.

Tina: Nicht wirklich.

Muriel: Ja, am Nachmittag.

Franka: An den ersten beiden Tagen ja, danach nicht mehr.

Schwierigster Tag?

Nina: Tag 1 und 5.

Tina: Der zweite Tag. Da fühlte ich mich schlapp, hatte Kopfschmerzen. Ein wenig Bewegung am Nachmittag und ein Powernap haben aber gut geholfen.

Muriel: Gab es nicht. An den letzten beiden Tagen habe ich mich richtig gut gefühlt. Franka: Der zweite und der dritte.

Laune?

Nina: Gut!

Tina: Bestens, wie eigentlich auch sonst immer.

Muriel: Gut, aber die Nerven sind doch angespannt.

Franka: Ok, etwas sensibler als sonst.

Was wurde am meisten vermisst?

Nina: Kaffee, warmes Essen, Schokolade.

Tina: Herzhaftes. Ich hatte Lust auf Pizza, Salate, Käse …

Muriel: Das Kauen.

Franka: Gemeinsam mit der Familie essen. Außerdem hat mir warmes Essen gefehlt. Zum Glück gab es eine Suppe am Mittag.

Würdest du die Kur noch einmal machen?

Nina: Eher nein, eventuell nur mal einen Suppentag.

Tina: Ja!

Muriel: Ja, der Effekt war toll.

Franka: Ja!

Was gab es danach?

Nina: Müsli, Suppe, Obstsalat.

Tina: Ich habe mich erst einmal langsam ans Essen herangetastet. Porridge zum Frühstück, Gemüsesuppe zum Mittagessen, weiterhin kein Kaffee, kein Alkohol, keine Schokolade.

Muriel: Während zwei Tagen leichte Kost mit viel Tee, Säften, Salat und Früchten, dafür kaum Brot.

Franka: Kein Alkohol und insgesamt weniger an Menge.

Wie war das Gefühl danach?

Nina: Fit und energiegeladen.

Tina: Sehr gut. Die 5 Tage haben wir gezeigt, dass ich ein gutes Durchhaltevermögen habe und es hat sich auch gelohnt. Meine Haut hat sich in den Tagen verbessert und ich fühle mich weniger „aufgebläht“.

Muriel: Ich habe das Gefühl, meine Haut ist insgesamt straffer und faltenfreier geworden. Ich fühle mich fit, meine Konzentration hat sich gesteigert.

Franka: Toll! Ich habe ein besseres Körpergefühl. Ich höre mehr auf meinen Körper und spüre besser, wann ich satt bin. Ich genieße wieder mehr.