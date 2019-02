Palacio Can Marques: Entspannt in Palmas Altstadt

Gotische Alabaster-Säulen umlaufen den Patio, den typisch spanischen Innenhof. Wenn die Sonne besonders heiß drückt, ist es hier unter den bis zu elf Meter hohen Decken auszuhalten. Wer mag, setzt sich in den Innengarten und genießt den Schatten der großen Palmen – und die Ruhe. Und das mitten im Herzen der Altstadt von Palma, dieser quirligen Inselmetropole auf Mallorca, durch die sich vor allem in den warmen Monaten Besucher dicht an dicht drängen. Eine Oase mittendrin ist das noble Palacio Can Marques. Im luxuriösen 5-Sterne-Boutique-Hotel wohnt man nur inSuiten – 13 Stück sind es, ausgestattet mit Murano-Kronleuchtern und handgewebten Teppichen. Die größte und edelste Riad- Suite misst fast 400 Quadratmeter, bietet sechs Gästen Platz – inklusive riesiger Dachterrasse mit Blick über Palma. Der prächtige Palacio entstand in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und war lange Zeit Wohnhaus einer Familie. Er liegt im Ausgehviertel La Lonja – dem Zentrum des nächtlichen Lebens der Hauptstadt. Wer das Meer genießen mag, chartert die Luxus-Yacht des Hotels für einen Privatausflug.

Palacio Can Marques

In der Altstadt Palmas gelegen, 20 Minuten mit Mietwagen oder Taxi bis zum Flughafen.