Herzensangelegenheit: Auch Sie können Kinderaugen zum Strahlen bringen

Sie als begeisterte SPA-inside-Leser kennen unser Herzensprojekt inzwischen schon ganz gut. Mehrfach in diesem Jahr haben wir Ihnen berichtet, was sich dort, in dieser Schule ganz im Süden Thailands, so alles tut, wie die 134 Kinder leben und lernen. Bestimmt ist es Ihnen auch ans Herz gegangen, als die Schule vor ein paar Monaten durch wilde Wassermassen zerstört wurde. Nun muss das Schuldorf wieder aufgebaut weden, damit diese Kinder weiterhin ein Dach über dem Kopf haben und sich für ihre Zukunft die Basis schaffen können: Bildung und Ausbildung. Mit Ihrer Unterstützung würde das noch viel besser gelingen. Bald steht Weihnachten vor der Tür, und da wäre es doch vielleicht eine gute Idee, anstatt Unsummen für Weihnachtskarten und Porto auszugeben, dieses Geld der Yoawawit Schule zukommen zu lassen. Wir finden das auf alle Fälle und haben gespendet. Der Gründer der Yaowawit School, Unternehmer Philipp Graf von Hardenberg, Lehrer, Mitarbeiter und vor allem die Kinder freuen

sich riesig, wenn auch Sie das tun.

Helfen Sie mit!

Spendenkonto:

Children’s World Academy Foundation

Kontoinhaber:

Stifterverband Children’s World

Academy, Commerzbank AG Essen,

IBAN DE43 3604 0039 0122 2322 03

www.yaowawit.org

Oder über den direkten Link per Paypal.