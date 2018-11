GQ Men of The Year 2018

Großes Staraufgebot am 8. November 2018 vor der komischen Oper in Berlin! Das Männer Style Magazin GQ ehrte die GQ Men of The Year. Moderatorin Barbara Schöneberger hatte einmal mehr, schlagfertig wie immer, die Fäden in der Hand. Sie konnte wahre Gentlemen begrüßen wie Schauspieler Patrick Dempsey, Sportler Bastian Schweinsteiger oder Herbert Grönemeyer, der uns mit seinen Songs seit 40 Jahren begleitet. Sie alle eint, dass sie Haltung zeigen und ihre Stimme erheben, wenn es um Ausgrenzung oder Ungerechtigkeit geht. Ein bewegender Abend mit herausragende Persönlichkeiten!

Für INSIDE beauty war Susanne Stoll bei der Verleihung Alle Gewinner gibt es in der aktuellen Ausgabe von GQ Orlando Bloom („Style") wurde als Schauspieler und Stilvorbild ausgezeichnet

