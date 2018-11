Toskana Therme: 25 Jahre Liquid Sound

Angefangen hat alles im November 1993 mit einer kleinen, feinen Versuchsanlage. Seitdem hat sich Liquid Sound, das Baden in Licht und Musik, zur Kunstform entwickelt. Eintauchen und Abheben, Schwelgen und Schweben, Träumen und Tanzen. Zum 25 jährigen Jubiläum wird zwei Tage und eine ganze Nacht lang gefeiert: am 2. und 3. November, beim Liquid Sound Festival in den Toskana Thermen Bad Sulza, Bad Schandau und Bad Orb. Am Freitag beginnt das Festival um 17 Uhr und die Thermen haben jeweils bis 24 Uhr geöffnet. Am Samstag darf durchgefeiert werden – in dieser Nacht wird ebenfalls um 17 Uhr gestartet, die Thermen haben allerdings durchgehend bis morgens 9 Uhr geöffnet.

Foto: Toskana Therme Bad Orb