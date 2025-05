Standort Bad Orb feiert 15 Jahre Toskana Therme und begrüßt neuen Residence Manager

Die Toskana Therme Bad Orb öffnete am 2. Mai 2010 ihre Pforten. Die großzügige und elegante Architektur, ein außergewöhnlicher Gitterschalenbau aus Holz, gepaart mit dem einzigartigen Konzept Liquid Sound® – Baden in Licht und Musik zogen und ziehen Erholungssuchende aus nah und fern magisch an. In diesem Jahr nun feierte die Therme ihren 15. Geburtstag.

Im Zuge der Feierlichkeiten wurde Residence Managerin Claudia Wedekind in den Ruhestand verabschiedet. Sie startete 2011 als Empfangsleiterin im Haus, knapp ein Jahr später wurde ihr das Rooms Division Management übertragen, 2022 folgte der Titel Operations Managerin und bald darauf Residence Managerin. Als ihr Nachfolger wurde Ergün Ersoy offiziell willkommen geheißen. Er überzeugt mit seiner langjährigen internationalen Erfahrung in der Tourismusbranche. Der gelernte Hotelfachmann und studierte Betriebswirt bekleidete 20 Jahre die Position des Deputy General Managers beim TUI-Konzern, verantwortete u. a. den F&B Bereich der Robinson Clubs, war in ganz Europa und Teilen Afrikas unterwegs.