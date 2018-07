Zum 02.07.2018 wurde die Parfümerie Hoppenkamps in Baden-Baden an den familiengeführten Beauty-Spezialisten Schuback übergeben. Das Hoppenkamps-Team freut sich, dass es in einem befreundeten Unternehmen weitergeht. Die Parfümerie Hoppenkamps heißt jetzt Schuback – ansonsten ändert sich für die Kunden nichts. Die beiden Parfümerien Hoppenkamps und Schuback waren sich bereits in der Vergangenheit sehr ähnlich: Beide verfügen über ein exklusives Sortiment an Düften und Pflegeprodukten und bieten individuelle Kosmetikbehandlungen in eigenen Kosmetik Lounges an.

Ulrich Murrmann, der bisherige Inhaber der Parfümerie Hoppenkamps, ist mit der Familie Wagner, die hinter den Schuback Parfümerien steht, seit vielen Jahren eng befreundet und freut sich, sein Unternehmen nun in ihre Hände abzugeben. Die Wagners aus dem hohen Norden, aber mit süddeutschen Wurzeln, setzen ebenso wie Ulrich Murrmann auf eine große Stärke: die hohe Beratungskompetenz der Mitarbeiter. Da ist es nicht verwunderlich, dass alle Teammitglieder der Parfümerie Hoppenkamps übernommen wurden. „Wir möchten, dass sich unsere Kunden bei uns rundum wohl fühlen und dazu gehört, dass weiterhin ihre vertrauten Ansprechpartner zur Verfügung stehen“, erläutert Schuback-Geschäftsführerin Martina Thoms. Das Beauty Team rund um die Leitung Frau Thomas freut sich.

Insgesamt 7 Schuback Parfümerien in Baden-Württemberg

Die Übernahme der Parfümerie Hoppenkamps ist ein besonderer Schritt für Schuback: „Erstmalig wachsen wir über unsere gewohnte Region hinaus in den Süden Deutschlands“, so Geschäftsführer Christian Wagner. Noch ist die Parfümerie Schuback unbekannt in Baden-Württemberg, aber das könnte sich bald ändern. Neben der Parfümerie Hoppenkamps werden weitere Geschäfte von Ulrich Murrmann übernommen. Auf einen Schlag sind nun sieben Schuback Parfümerien im Raum Stuttgart zu finden: in Möhringen, Waiblingen, Backnang, Ludwigsburg und Baden-Baden.

www.schuback-parfuemerien.de

Foto: Familie Wagner mit den Geschäftsführern Christian Wagner und Martina Thoms