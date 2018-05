Am 2. und 3 Juni wird München zum Hotspot für alle BeautyFans. Beim zweiten Glamour Beauty Festival im Münchner Haus der Kunst lädt das Magazin Glamour die Leserinnen ein, aktuelle Pflege-, Kosmetik- und Styling-Trends zu entdecken und sich ein Wochenende lang von erfahrenen Redaktionsexperten, renommierten Visagisten und Beauty-Influencern inspirieren und beraten zu lassen. Nachdem das Festival im letzten Jahr nach wenigen Tagen ausverkauft war, wurde das Event vergrößert und die Ticketanzahl auf 2.000 verdoppelt.

6 Beauty-Zonen, 26 hochwertige Partner und wertvolle Goodie Bag

Die Festival-Gäste erwarten zwei Tage voller Tipps und Trends rund um die Themen Schönheit, Pflege und Gesundheit. Entspannen bei einer Kopfmassage, sich den Sommer-Frischekick bei einem Glow-Facial-Treatment holen oder sich die Haare im Beach-Waves-Look stylen lassen – das und mehr erleben die Gäste in den sechs Festival-Zonen Skin Care, Make-Up, Hair, Nails, Treatment und Parfum. Besonderes Highlight für das Beauty-Programm zu Hause: Eine Goodie Bag im Wert von über 350 Euro, ausgestattet mit Produkten der teilnehmenden Partnermarken, darunter u.a. La Mer, Clarins, Ghd, Bulgari, oder Benefit.

Von und mit Beauty-Experten lernen: 26 Workshops und Expert-Talks

Jede Menge Insiderwissen und persönliche Beratung gibt es in 26 Workshops und Expert-Talks, in denen die Festival-Gäste in den direkten Austausch mit der Glamour Redaktion, bekannten Beauty-Experten und Top-Influencern wie Wana Limar und Marie Johnson gehen können. Besonderer Gast ist die international erfolgreiche Influencerin Alex Steinherr . Sie war früher Beauty Director der britischen GLAMOUR und ist mittlerweile selbst zum Star der Branche geworden. Im Businesstalk mit Glamour Chefredakteurin Andrea Ketterer verrät sie ihre Erfolgsrezepte. In weiteren Talks, für die sich die Besucherinnen im Vorfeld registrieren können, geht es u.a. um die Wirk-Geheimnisse koreanischer Kosmetik, Ernährung mit Superfood und die #bodypositivityBewegung auf Instagram.

Tickets und Infos zum GLAMOUR Beauty Festivals gibt es hier

Glamour Beauty-Week: Rabatte und Aktionen bei 26 Top-Beautymarken

Für alle, die kein Ticket für das GLAMOUR Beauty Festival ergattern: Vom 2. bis 9. Juni findet deutschlandweit die Glamour Beauty Week statt, bei der Glamour-Leserinnen Rabatte und Angebote bei 26 Top-Beautymarken bekommen. Die Beauty-Card liegt der Juni-Ausgabe von Glamour bei. Außerdem haben Leserinnen die Möglichkeit, ihre Beauty-Card über die Shopping-App freizuschalten, um so alle Vorteile der Beauty Week nutzen zu können.