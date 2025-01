Mit dem neuen Secret Mountain Escape wird das Designhotel Wiesergut in Hinterglemm bei Salzburg um ein BergLoft, eine BergSuite sowie ein BergGym erweitert. Hohe, lichtdurchflutete Räume, viel Holz und Glas sowie ausgewählte Materialien und begrünte Dächer zeichnen die neuen Räumlichkeiten aus – spektakulär in den Hang hineingebaut und dem Haupthaus gegenüberliegend. Auf 360 Quadratmetern erstreckt sich das BergLoft in modern-reduziertem Look mit drei Schlafzimmern und Bädern sowie großzügigem Wohnbereich und hochwertig ausgestatteter Küche, alles um ein lichtspendendes Atrium gruppiert. Für das ultimative Wohnerlebnis gesellen sich ein eigener, 15 Meter langer Pool mit Terrasse, ein Fitnessbereich mit Sauna und diverse weitere Annehmlichkeiten hinzu. Die neue BergSuite bietet Platz für bis zu vier Personen und verfügt über ein kleines Private-Spa. Daran angrenzend befindet sich das BergGym, das allen Gästen des Wiesergut zur Verfügung steht. www.wiesergut.com