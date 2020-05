Willkommen im The Chedi Andermatt. Umgeben von der wundervollen Natur und ganzjährigen Schönheit der Schweizer Alpen fügt sich The Chedi Andermatt elegant in die klassischen Ski-Chalets von Andermatt ein, die das Bild dieses zeitlos charmanten Orts im Urserntal prägen.

Entworfen vom renommierten Architekten Jean-Michel Gathy von Denniston Architects, verbindet sich im 2013 eröffneten 5-Sterne-Deluxe-Hotel der authentische alpine Chic der Schweiz perfekt mit asiatischem Stil. Traditionelle Materialien wie warme Hölzer und Naturstein schaffen eine intime und stilvolle Atmosphäre. Diese spiegelt sich in den 123 geräumigen Gästezimmern und Suiten ebenso wie in den hotelumfassenden Einrichtungen wider. Dazu zählen: The Restaurant, The Japanese Restaurant, The Chalet (nur in den Wintermonaten geöffnet), The Bar and Living Room, The Lobby, The Courtyard, The Wine and Cigar Library sowie der 2400 Quadratmeter große The Spa and Health Club.

Mit dem Gourmet-Restaurant The Japanese by The Chedi Andermatt auf 2300 m ü. M. betreibt das Hotel zudem das höchstgelegene japanische Restaurant der Schweiz. Der bekannte Hotel- und Gastroführer GaultMillau kürte The Chedi Andermatt zum Hotel des Jahres 2017 und im renommierten Hotelrating von Karl Wild wurde das 5-Sterne-Deluxe-Hotel zum besten Ferienhotel 2018/19 der Schweiz gewählt. Zudem ist The Japanese Restaurant seit 2017 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Spa Inclusive Paket Mit diesem unvergesslichen Spa Paket verwöhnen wir Ihren Körper und Ihren Geist! Das Paket beinhaltet:

2 Übernachtungen von Sonntag bis Donnerstag

1 The Chedi Alpine Massage oder 1 The Chedi Balinese Massage (60 Minuten) für eine Person

1 Omorovicza Gesichtsbehandlung für sie oder ihn (60 Minuten) für eine Person

1 Yoga Stunde morgens zwischen

7 und 8 Uhr für eine Person

Ab CHF 1484 pro Zimmer, gültig bis 16.12.2020

The Chedi Andermatt, 6490 Andermatt, Uri, Schweiz, Tel. + 41 41 888 74 88, info@chediandermatt.com, www.thechediandermatt.com