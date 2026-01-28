Die BodyTherm von Relax Sensation ist eine vollwertige Therapie- und Wellnessliege. Tausende erwärmte Mikro-Glasperlen passen sich präzise an die Körperform an und sorgen für ein gleichmäßiges, tiefenwirksames Wärmegefühl. Ein integriertes Soundsystem unterstützt die sensorische Entspannung zusätzlich. Die Liege funktioniert eigenständig und eignet sich sowohl für intensive Entspannungsanwendungen als auch für professionelle Einsatzbereiche wie Craniosakraltherapie, Körperarbeit oder Beauty-Treatments. Entwickelt und gefertigt wird BodyTherm – wie alle Produkte von Relax Sensation – in der eigenen Manufaktur in Oberbayern.

