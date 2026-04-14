SHA, die renommierte Marke für Langlebigkeit, Gesundheit und Leistungsoptimierung, hat einen neu gegründeten Expertenkreis vorgestellt, dem international anerkannte Gesundheitsexperten angehören.

Seit fast zwei Jahrzehnten arbeitet das medizinische Team von SHA mit einer integrativen Methode, bei der eine Umstellung der Lebensweise die Grundlage für dauerhafte Gesundheit bildet – ergänzt durch moderne Langlebigkeitsforschung, proaktive Medizin und regenerative Therapien. Die Gründung des Expertenkreises markiert laut einer Mitteilung einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von SHA. Er soll die wissenschaftlichen Grundlagen sowie die innovative Weiterentwicklung der SHA-Methode begleiten, die strategische und die langfristige Ausrichtung der Forschung unterstützen und eng mit dem medizinischen Team zusammenarbeiten. Er überwacht die Validierung der Protokolle sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Programme, trägt außerdem zur strukturierten Weiterentwicklung spezialisierter Bereiche bei und beteiligt sich an der Konzeption künftiger wissenschaftlicher Studien. Dem Expertenkreise gehören an:

Dr. Jessica Shepherd , Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und Expertin für Frauengesundheit und Langlebigkeit

, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und Expertin für Frauengesundheit und Langlebigkeit Dr. Darshan Shah , Facharzt für Chirurgie und Experte für Langlebigkeit und Gesundheitsvorsorge

, Facharzt für Chirurgie und Experte für Langlebigkeit und Gesundheitsvorsorge Prof. Emiliano Santarnecchi , Neurowissenschaftler, spezialisiert auf kognitive Neurologie und nichtinvasive Hirnstimulation

, Neurowissenschaftler, spezialisiert auf kognitive Neurologie und nichtinvasive Hirnstimulation Christian Drapeau , Stammzellenforscher und Experte für regenerative Medizin

, Stammzellenforscher und Experte für regenerative Medizin Dr. Guillermo Torre-Amione, Kardiologe und Spezialist für Immunologie

Weitere Mitglieder werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

www.shawellness.com