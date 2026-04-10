An Rügens Ostküste eröffnet Ende April das erste Hotel der Brionj Luxury Hotel Collection in Deutschland. The Baltic View umfasst 14 Apartments mit jeweils bis zu 160 Quadratmetern Wohnfläche. Jedes davon verfügt über einen Kamin und eine eigene Sauna. Außerdem können die Gäste den Wellnessbereich des nahegelegenen Resort The Shoreline nutzen. Er bietet einen beheizten Indoor-Pool, eine Saunalandschaft mit Sanarium und finnischer Sauna sowie einen Fitnessbereich. Ruhezonen mit Blick auf die Ostsee sowie ein Eisbrunnen vervollständigen das Angebot. Ein Concierge-Dienst und die Möglichkeit, einen Privatkoch buchen, gehören ebenfalls zum Konzept des The Baltic View. Betrieben wird das Haus, das das Portfolio der Grand Metropolitan Hotels im Segment Luxushotellerie ergänzt, von Vela Hotels. Grand Metropolitan Hotels möchte mit dem Projekt seine Präsenz im deutschsprachigen Raum weiter ausbauen. Der Fokus liegt auf langfristige Aufenthaltsqualität sowohl für Kurz- als auch Langzeitreisende.

Aufmacherbild: VENTIS_AG_Peter_Droll