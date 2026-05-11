übernimmt als General Managerin die Leitung des TOP Hotel Hochgurgl. Sie bringt langjährige Erfahrung aus der gehobenen Hotellerie und Gastronomie mit: Im Anschluss an ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau im Parkhotel Egerner Höfe ging sie nach weiteren Stationen nach Oberfranken und verantwortete dort gemeinsam mit dem Fernsehkoch Alexander Herrmann das Posthotel Alexander Herrmann. Es folgten u. a. Verpflichtungen im Boutique-Hotel The Fritz in Düsseldorf, bei den rheinland-pfälzischen Klosterbetrieben Maria Laach, wo sie die gesamte Hospitality mit über 100 Mitarbeitenden und die kulinarische sowie wirtschaftliche Weiterentwicklung leitete, sowie bei der Stiftung Kulturerbe Bayern, für die sie gastronomische Nutzungskonzepte des denkmalgeschützten Schloss Erkersreuth entwickelte. Außerdem war Eva Herrmann von 2022 bis 2025 Vizepräsidentin im Präsidium des DEHOGA Nordrhein. Seit 2025 ist sie Vorstandsmitglied der Denkfabrik Zukunft Gastwelt Berlin mit Fokus auf Digitalisierung. Als gelernte Sommelière und Gastronomieexpertin möchte sie diesen Bereich im TOP Hotel Hochgurgl in den nächsten Jahren besonders aufbauen. www.tophotelhochgurgl.com