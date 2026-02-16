Das neue Wellness-System WellGate von Studio Apostoli für Myrtha Wellness will Konzept und Funktionalität des Spa als eine Reihe sich ergänzender Module neu interpretieren. Entworfen vom renommierten Architekten und Wellness-Kenner Alberto Apostoli, kann es in jedes Hotel und jede Wellnesseinrichtung integriert werden. Module wie Sauna, Dampfbad, Frigidarium oder Calidarium. können kompakt dimensioniert oder an die vorhandenen räumlichen Gegebenheiten angepasst werden, wodurch sowohl Raumaufteilung als auch Leistung optimiert werden. Die Technik ist so aufgebaut, dass Weiterentwicklungen und zusätzliche Funktionen integriert werden können. Die verschiedenen Komponenten zeichnen sich durch integrierte Beleuchtung und ein minimalistisches Design aus. Außen kann WellGate mit dem Zubehör Lama ergänzt werden, das für die offene Aufbewahrung von Handtüchern oder persönlichen Gegenständen der Gäste konzipiert ist. Es ist aus Metall gefertigt und verfügt über einen verspiegelten Bereich oder eine integrierte Beleuchtung. Die Bänke sind entweder gepolstert oder in RAL-Farben erhältlich, was eine weitere Individualisierung im Einklang mit dem Gesamtdesignkonzept ermöglicht. www.studioapostoli.com