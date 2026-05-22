ist von Arabella Hospitality zum General Manager im Grand Hotel Locarno, a Luxury Collection Hotel & Spa, Lago Maggiore ernannt worden. Der erfahrene Hotelier übernimmt ab 1. Juni 2026 die Gesamtverantwortung für das traditionsreiche Tessiner Haus und begleitet dessen Wiedereröffnung im Frühjahr 2027 als 5-Sterne-Hotel der Marriott-Marke The Luxury Collection unter der Leitung von Arabella Hospitality. Montagnani bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der internationalen Luxushotellerie mit. Zuletzt verantwortete er als Area General Manager mehrere Häuser der R Collection Hotels rund um den Comer See, darunter das Grand Hotel Victoria Concept & Spa Menaggio. Zuvor leitete er renommierte 5-Sterne-Häuser in Italien und der Schweiz, unter anderem das Swiss Diamond Hotel in Morcote bei Lugano oder die Villa La Massa nahe Florenz. In diesen Positionen überzeugte er durch seine Verantwortung für das operative Geschäft sowie durch seinen kooperativen, teamorientierten Führungsstil, mit dem er die strategische Weiterentwicklung sowie die Bereiche Sales, Marketing und Revenue Management nachhaltig vorantrieb. „Mit Marco Montagnani gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der die Luxushotellerie seit Jahrzehnten kennt und mit der Tessiner Region verbunden ist“, so Karl-Heinz Pawlizki, CEO von Arabella Hospitality.