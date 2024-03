Chiva-Som meets Weissenhaus:

Es ist eine Premiere auf Weissenhaus! Erstmals wird das legendäre Chiva-Som Health Resort aus Thailand im Mai nach Europa kommen und im an der Ostsee gelegenen Luxusrefugium zu Gast sein.

Die beiden Ausnahme-Häuser haben ein holistisches Wellbeing-Programm erarbeitet, basierend auf westlichen Methoden und östlicher Philosophie. Das Team aus Gesundheits- und Wellnessexperten wird für insgesamt 14 Tage ganzheitliche Spa-Erlebnisse neu definieren. Pro Woche erleben die Teilnehmer einen Aufenthalt über fünf Nächte mit ausgewogenem Behandlungs- und Kulinarikkonzept, tägliche Yoga-Stunden und Meditationen in der Natur, maßgeschneiderte Körperanwendungen und außergewöhnliche Beautyerlebnisse.

Eine ganzheitliche Auszeit für Körper, Geist und Seele – dafür steht das Chiva-Som International Health Resort und das Weissenhaus Private Nature Luxury Resort: Auf diesen gemeinsamen Werten basierend ist die erste Kooperation zwischen beiden entstanden.

Chiva-Som stammt aus der altindischen Sprache Sanskrit und bedeutet: Oase des Lebens. Seit über 25 Jahren genießt das Gesundheits- und Wellnessresort im thailändischen Hua Hin Weltklassestatus. Direkt am Strand in einem großen tropischen Garten gelegen, steht Chiva-Som für eine Neubelebung von Körper, Geist und Seele. Hier werden westliche Methoden erfolgreich mit östlicher Philosophie kombiniert. Das Haus mit seinen 54 Zimmern, Suiten, Thai Pavillons und 70 Behandlungsräumen war das erste asiatische Luxusretreat und gilt nach wie vor als Marktführer im südostasiatischen Raum. Alle Gäste erhalten zu Beginn ein persönliches auf sie zugeschnittenes Programm, das eine gesunde Lebensweise fördert und die Lebensqualität fundamental verbessert und werden während ihres Aufenthaltes von verschiedenen Spa-Experten begleitet. Ausgezeichnet mit zahlreichen Preisen als bestes Gesundheits- und Wellnessresort der Welt wird Chiva-Som von Gästen und Branchenkennern gleichermaßen geschätzt. www.chivasom.com

Interview mit Natalie Fischer-Nagel

Frau Fischer-Nagel, was war der Auslöser, ein solches Retreat anzubieten?

Wir haben uns überlegt, was sind die besten Wellnessretreats der Welt und wie können wir es unseren Gästen ermöglichen, diese kennenzulernen, ohne dabei den Stress einer weiten Anreise in Kauf nehmen zu müssen. Die Zeit unserer Gäste ist knapp bemessen. Drei, vier Wochen Aufenthalt in einem Hotel, das gibt es kaum noch. Trotzdem wird erwartet, dass man auch nach nur ein oder zwei Wochen rundum erholt ist. Steigt man dann erst einmal in den Flieger, kommt man oft unter Stress oder auch mit Verspätung nach vielen Stunden an seinem Ziel an und der erste Tag ist bereits vorbei. Dann muss man sich an seine Umgebung aklimatisieren und schon ist der zweite Tag vorbei. Und erst am dritten Tag fängt man einmal damit an, wofür man überhaupt gekommen ist. Nach fünf bis sechs Tagen geht es dann wieder nach Hause und viele beginnen am nächsten Tag gleich wieder zu arbeiten – das ist kein nachhaltiges Konzept.

Die Gäste hier in Weißenhaus kommen, meistens in Umkreis von fünf bis sieben Stunden, zu uns. Mit dem Ausladen des Gepäcks, fängt der Erholungsurlaub direkt für sie an, übrigens in einer sehr gemäßigten und milden Reizklimazone.

Warum haben Sie sich für eine Kooperation mit Chiva-Som entschieden?

Diese Spa-Kultur wird in Thailand von einer ganz anderen Dringlichkeit, in einer ganz anderen Seriosität und, vor allen Dingen, einer ganz anderen Ganzheitlichkeit gelebt. Diese konnte ich, als Marktteilnehmer mit 24 Jahren Berufserfahrung, hier in Europa so leider noch nicht feststellen. Und genau das möchten wir unsere Gäste spüren lassen – in unserem geschützten Lebensraum Weissenhaus. Wir bieten die besten Bedingungen dafür. Unser Resort ist kein öffentlicher Ort, wir leben hier immer in einem Retreat und bieten als Adults-only-Haus auch den passenden Rahmen. Wir wollen eine Spa-Kultur und das Innehalten fördern – eine Oase schaffen für unsere Gäste, ein Sanatorium für die Seele, aber eben ohne zu fasten, ohne zu verzichten, dafür mit viel Gefühl und Ästhetik.

Chiva-Som-Gründer Krip Rojanastien war bei Ihnen?

Ja, er war mit seinem Team bei uns. Als er unsere Parkanlage erlebt hat, die Nähe zum Meer, war er überzeugt, dass es eigentlich keinen besseren Ort geben kann, sein Konzept umzusetzen. Natürlich ist es für uns eine große Ehre, dass Khun Krip (,,Khun“ thailändisch ,,Herr“ wird in Verbindung mit dem Vornamen verwendet) unserer Idee zugestimmt und uns seine Marke anvertraut hat. Wir werden damit sehr verantwortlich umgehen.

Was können die Gäste während des Retreats erwarten?

Es ist ein ganz exklusiver Rahmen für maximal 12 Gäste pro Woche. Es wird täglich am Morgen und Abend eine Yoga-, Mediation oder eine Stretching-Einheit geben, angeleitet durch die beiden Therapeuten von Chiva-Som, die sich ausschließlich um die Gäste kümmern. Wir haben zudem die Küchenchefs aus Thailand hier, die mittags und abends die Gerichte aus ihrer Chiva-Som-Küche zubereiten, die dann in Gemeinschaft eingenommen werden. Die Besonderheit der Küche wird bei einem gemeinsamen Kochkurs kennengelernt. Freuen können sich die Teilnehmer vor allem über die exklusive One-to-One-Konsultation in unserem Kino mit einem Arzt live aus Chiva Som.

Was bedeutet das Retreat für Sie und Ihre Mitarbeiter?

Für uns und unsere 150 Mitarbeiter ist es ein Seelenprojekt, bei dem wir auch einiges lernen werden. Wir sind neugierig zu erfahren und selbst zu spüren, was alles bei solch einem holistischen Programm möglich ist. Und es wird viel beidseitigen Austausch geben. So können wir den Chiva-Som-Therapeuten zum Beispiel im Beautybereich einigen Input geben.

Wir werden uns als große Gemeinschaft verstehen und unseren Gästen Momente kreieren, an die sie sich lange erinnern.

Chiva-Som meets Weissenhaus:

Vom bis 26. Mai bzw vom 28. Mai bis 2. Juni 2024 können maximal 12 Gäste exklusiv jeweils eine Woche das Retreat mit ausgewogenem Behandlungs- und Kulinarikkonzept für einen rundum erholten Körper und Geist buchen.

Auf über 75 Hektar mit einem drei Kilometer langen Naturstrand befinden sich die Villen, Suiten und Zimmer, verschiedene Restaurants und das Spa des Weissenhaus Private Nature Luxury Resort, dass ausschließlich Resort-Gästen vorbehalten ist www.weissenhaus.de