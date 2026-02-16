Seit 70 Jahren erfindet das Hotel Krallerhof in Leogang sich immer wieder neu. 2026 feiert das familiengeführte 5-Sterne-Resort Jubiläum. Was in den 1950er-Jahren begann, ist heute ein ganzheitliches Konzept aus alpiner Erholung, Prävention und langfristiger Gesundheitsförderung. Im Jubiläumsjahr setzt der Krallerhof diesen Weg konsequent fort und entwickelt sein Longevity-Angebot gezielt weiter. Mit der neuen Medical Beauty Lounge by Krallerhof erhält das bestehende Longevity-Konzept einen medizinisch fundierten Schwerpunkt im Bereich ästhetischer Medizin. Geleitet wird die neue Einrichtung von Dr. Alexandra Unterrainer. Sie ist Allgemein- und Sportmedizinerin mit zusätzlicher Expertise in Akupunktur, TCM, orthomolekularer Medizin und Mesotherapie. Ihr medizinisches Konzept verbindet schulmedizinische Grundlagen mit ganzheitlichen Ansätzen. Ergänzt das ganzheitliche Langlebigkeitsprogramm des Hauses um evidenzbasierte Behandlungen, die Haut und Gewebe nachhaltig stärken sollen. Dafür kommen bewährte Verfahren wie Eigenbluttherapie (ACP), Mesotherapie, Skinbooster, chemische Peelings und medizinisches Microneedling zum Einsatz – immer individuell abgestimmt und mit einem persönlichen Therapiekonzept. www.krallerhof.com