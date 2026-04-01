ist neuer General Manager des Borgo die Conti Resort in Umbrien, das zur italienischen Luxusmarke The Hospitality Experience gehört. Rizzi tritt die Nachfolge von Antonello Buono an, der das Haus zur Wiedereröffnung im Jahr 2024 maßgeblich begleitet hat. Das Borgo dei Conti Resort steht für die synergetische Verbindung von unberührter Natur und authentischer italienischer Gastfreundschaft. Giancarlo Rizzi verfügt über weitreichende Erfahrungen in der Luxushotellerie, unter anderem in der Villa d’Este und im Ritz Paris. Seine internationale Laufbahn führte ihn nach Norddeutschland, London und Paris. Sein Führungsstil vereint Eleganz, Bedachtsamkeit und Qualitätsorientierung – mit klarem Fokus auf operative Spitzenleistung und den respektvollen Umgang mit der einzigartigen Identität eines Hotels. Nun soll er das Haus im internationalen Luxussegment strategisch weiterentwickeln.