Domes Resorts hat die Erweiterung seiner europäischen Präsenz angekündigt. Das Cascade Wellness Resort in Lagos, Algarve, ist demnach das zweite Haus der Marke in Portugal und das dritte außerhalb Griechenlands. Die Gruppe wird das 5-Sterne-Resort, das sich im Besitz von Hotel Investment Partners (HIP) befindet, im Management übernehmen. HIP ist einer der führenden Resort-Hotel-Eigentümer in Südeuropa. Das auf den Klippen von Ponta da Piedade gelegene Resort verbindet einen Panoramablick auf den Atlantik mit der Nähe zu Lagos, einem Reiseziel, das für sein reiches kulturelles Erbe, sein ganzjährig mildes Klima und seine berühmten Strände bekannt ist. Auf einer Fläche von 38 Hektar bietet die Anlage 164 Unterkunftseinheiten, die rund um ein Konzept gestaltet wurden, das von der Portugiesischen Entdeckungsära inspiriert ist. Das Resort verfügt über eine Vielzahl an Einrichtungen, darunter mehrere Pools, ein Spa, ein Fitnesscenter, Tennisplätze sowie Fußballplätze nach FIFA-Standard. Die Ergänzung spiegelt die Strategie von Domes Resorts wider, seine Präsenz in wichtigen mediterranen Destinationen durch Partnerschaften mit führenden institutionellen Investoren auszubauen. Die Zusammenarbeit mit HIP unterstreicht die gemeinsame Vision, das Potenzial hochwertiger Resortimmobilien in Top-Lagen zu erschließen.